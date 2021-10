Les fans de Koffi Olomidé vont encore devoir attendre. Le Grand Mopao ne pourra pas prester à Paris comme prévu. Après le report du 13 février au 27 novembre, les gérants de la salle de Paris la défense Arena ont annoncé via un communiqué que le concert de la star congolaise ne pourrait avoir lieu comme prévu. Une grande déception pour la star qui avait pourtant mené une campagne de communication ardue sur ses pages officielles. Pour l’heure pas de réaction officielle de Koffi Olomidé.

« ANNONCE ANNULATION : Le concert de l’artiste Koffi Olomide, initialement prévu samedi 27 novembre prochain à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu. » pouvait-on lire dans un petit post diffusé par le compte officiel de Paris la défense Arena. Plus tard sur son site officiel, une explication a été donnée pour cette annulation. Les organisateurs parlent des conséquences de la pandémie, notamment sur les voyages internationaux et propose de rembourser ceux qui ont déjà acheté leurs billets.

Mais au-delà de ce problème, certains fans pointent la récente annulation du concert du congolais Werrason due aux risques de violences. Des congolais, depuis quelques années, mènent une lutte ardue contre leurs artistes accusés de ne pas prendre en compte les souffrances des populations et de passer leur temps à faire la fête et s’acoquiner avec les politiciens. En guise de représailles, ils s’attaquent très souvent aux concerts des congolais créant des véritables émeutes et affrontements.

Le concert de l’artiste Koffi Olomide, initialement prévu samedi 27 novembre prochain à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Après onze ans d’absence, Koffi Olomide devait se produire à Paris La Défense Arena, une des plus grandes scènes européennes, pour son grand retour en France. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux, ont malheureusement contraint la production de prendre la décision d’annuler le concert de Koffi Olomidé, initialement prévu le 13 février 2021 à Paris la Défense Arena et reporté au samedi 27 novembre 2021.

Toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomide pour son public. Les billets achetés pour le concert de Koffi Olomide seront remboursés dans les points de vente dans lequel l’achat a été effectué, à partir du vendredi 22 octobre 2021. Tous les billets achetés sur le site de Paris La Défense Arena seront automatiquement remboursés sur la carte de crédit utilisée lors de l’achat dans un délai de 30 jours.

Consulter les procédures de remboursement