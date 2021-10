Dans les dernières heures, le nom de Zinedine Zidane a retenti comme le prochain entraîneur de Manchester United, après la défaite historique de l’équipe anglaise par 5-0 contre Liverpool à la neuvième journée de la première ligue. Toutefois, les projets du probable futur sélectionneur français ne sont pas en Angleterre. Pour le moment, l’ancienne gloire du football est en repos bien mérité après avoir quitté les Merengues en mai dernier. A cette occasion, Zidane a indiqué qu’il était « fatigué de s’entraîner » et souhaitait refaire ses forces.

Il a également souligné qu’il n’était pas pressé de retourner sur le banc, une décision qui reste malgré le fait qu’il a été annoncé comme un possible manager de Manchester United à la place d’Ole Gunnar Solskjaer. Bien que l’entraîneur ait souligné qu’il veut se reposer pour le moment, il y a deux propositions attrayantes face auxquelles il pourrait ne pas résister et le plus tôt possible mettre fin à son repos, et les deux sont dans sa France natale. Selon le site Mundo Deportivo, la première option est liée au Paris Saint Germain.

Le banc de l’équipe de France

Zidane n’exclurait pas de diriger l’équipe parisienne si Mauricio Pochettino décidait de ne pas continuer. L’ancien entraîneur du Real Madrid entretient une excellente amitié avec Sergio Ramos, et n’aurait également aucun problème à commander les grandes stars du PSG : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Ce dernier s’est avéré plus d’une fois un grand admirateur de ‘Zizou‘. L’autre possibilité est sur le banc de l’équipe de France. Même si pour l’instant, Zidane devra attendre un départ improbable de Didier Deschamps après la coupe du monde Qatar 2022.