Mondial 2026 : le Sénégal en tête des favoris africains devant le Maroc et la Côte d'Ivoire

Le coup d’envoi du Mondial 2026 sera donné le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du Monde, dix nations africaines prendront part à la compétition — un record absolu, rendu possible par l’élargissement du tournoi à 48 équipes qui a accordé à la CAF dix places qualificatives.

Dans ce cadre, GOAL a publié ce 9 juin un power ranking des 48 sélections engagées. Le Sénégal y figure comme la nation africaine la mieux positionnée, au 11e rang mondial. Les Lions de la Téranga, emmenés par Sadio Mané — 117 sélections au compteur — s’appuient sur un collectif solide et une régularité éprouvée en qualifications, où ils ont terminé premiers de leur groupe avec 24 points. Ils affronteront la France, championne du monde 2018, dès la phase de groupes au sein du groupe I.

Le Maroc et la Côte d’Ivoire dans le sillage

Le Maroc suit au 14e rang du classement GOAL. Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes au Qatar en 2022 — une première historique pour le continent — aborderont ce tournoi avec l’ambition affichée de leur sélectionneur Mohamed Ouahbi : « On joue un des favoris d’entrée, et eux, ils joueront aussi un des favoris d’entrée », a-t-il déclaré en référence au Brésil, adversaire du groupe C. Achraf Hakimi et les cadres du groupe restent les principaux atouts d’une équipe habituée aux grands rendez-vous.

La Côte d’Ivoire complète le podium africain à la 15e place. Versée dans le groupe E aux côtés de l’Allemagne, la sélection ivoirienne dispose d’une génération offensive prometteuse. Selon les cotes publiées par Eurosport, elle est créditée de 2,80 pour terminer deuxième de sa poule, une estimation qui reflète la confiance des analystes dans sa régularité depuis 2024.

Un plateau africain inédit, des groupes relevés

Derrière ce trio, l’Égypte se positionne 21e, portée par Mohamed Salah, face à la Belgique en phase de groupes. L’Algérie (27e), adversaire de l’Argentine championne du monde en titre, précède la RD Congo (35e), l’Afrique du Sud (34e), le Ghana (36e), la Tunisie (38e) et le Cap-Vert (39e), qui participera pour la première fois à une Coupe du Monde.

Selon Opta, la moitié des représentants africains disposeraient de plus de 50 % de probabilités de franchir la phase de groupes — un seuil jamais atteint dans les projections pour les sélections du continent. Le tournoi se tient du 11 juin au 19 juillet 2026.

Les favoris africains du Mondial 2026 selon GOAL