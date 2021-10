Dans le monde du sport, il y a des stars qu’on ne présente plus. Pendant des années celle-ci ont inscrit leurs noms en lettre d’or et les performances qu’elles ont réalisées sont indiscutables. Le 25 Novembre dernier, le monde entier pleurait le départ d’un grand nom du football. La légende du football originaire d’argentine, Diego Maradona, est malheureusement morte laissant des fans et des proches dans la détresse.

Mais il y a encore des stars au parcours indiscutable qui sont encore en vie. Pelé est l’un des grands qui ne peut être oublié lorsqu’on parle du sport et plus précisément le Football. Il y a quelques semaines nous vous annoncions que la star du football Pelé a été opéré d’une tumeur au côlon. L’information avait fait des vagues à l’époque et beaucoup de personnes craignaient pour sa santé.

Sortie de l’hôpital, la star âgée de 80 ans ne cesse de rassurer ses fans à travers des messages sur les réseaux sociaux. Hier jeudi, c’est à travers le compte Instagram d’une de ses filles que la légende a voulu rassurer ses fans. La légende dit sur un ton ironique avoir piraté le compte de sa fille Flavia Nascimento pour partager le message. « Dieu merci, je vais bien, je vais mieux. Je suis peut-être même prêt à jouer dimanche prochain. Plus sérieusement: merci pour tout, merci pour tous ceux qui m’envoient du soutien, de la force. Aussi, si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous. Bonne chance à tous et merci.« , aurait affirmé Pelé dans la vidéo.