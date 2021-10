La cérémonie du ballon d’or approche à grand pas et les fans de football seront fixés le 29 novembre prochain, au cours d’une cérémonie qui se déroulera au théâtre du Chatelet à Paris. Alors qu’on est encore loin de cette date, les rumeurs vont bon train et annoncent déjà le vainqueur du titre.

Le top 5 fermé par Salah et Jorginho

Parmi ces dernières, figure une qui fait assez parler d’elle sur les réseaux sociaux. Selon ces informations, c’est le Polonais Robert Lewandowski qui serait le grand gagnant du trophée doré. Ainsi, le sextuple ballon d’or et ancien capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, ne gagnerait pas cette fois-ci. Idem, pour son rival et quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, même si l’attaquant au Real Madrid, Karim Benzema était également annoncé comme un sérieux prétendant du ballon d’or, il figure cependant à la troisième place après l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce qui voudrait donc dire que le jeu de Messi lors de la Copa America n’aurait pas suffi pour décrocher le trophée pour une septième fois. Notons que le top cinq des prétendants au ballon d’or est fermé par le joueur du Liverpool FC, Mohammed Salah et le milieu de terrain Jorginho.

Pour mémoire, il ne s’agit que de rumeurs. Cependant, elles pourraient être vraies, comme c’était le cas il y a plusieurs années plus tôt. En effet, en 2018, de telles rumeurs avaient attiré l’attention sur la toile. Il s’agissait d’une fuite réelle d’informations, qui indiquait que le Croate Luka Modric avait remporté le ballon d’or.