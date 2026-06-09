Kylian Mbappé inefficace, la délcaration empreinte d'espoir de Deschamps

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’équipe de France a terminé sa préparation par une victoire face à l’Irlande du Nord (3-1), lundi soir. Une bonne nouvelle pour les Bleus, après leur défaite surprise face à la Côte d’Ivoire (1-2), lors de leur premier match de préparation à la compétition. Deux rencontres au cours desquelles Kylian Mbappé, l’attaquant vedette des Bleus, est resté muet… De quoi faire souscrire Didier Deschamps, le sélectionneur.

En effet, celui à qui il ne reste que quelques rencontres à la tête de l’équipe de France ne semble pas préoccupé par la “méforme” de son capitaine. Interrogé à la suite de la victoire des siens face à l’Irlande du Nord, Didier Deschamps s’est contenté de rappeler que l’attaquant s’était procuré plusieurs situations dangereuses et a préféré retenir son implication dans le jeu.

Didier Deschamps et sa déclaration pleine d’espoir

Concernant cette inefficacité, Deschamps s’est d’ailleurs laissé aller à une confidence, affirmant que son joueur lui a promis de conserver son efficacité pour la compétition qui débutera le 16 juin prochain face au Sénégal. Un premier test important dans un groupe également composé de la Norvège et de l’Irak. Sur le papier, les Français figurent parmi les favoris, mais la concurrence s’annonce relevée dès la phase de groupes.

Les Bleus restent effectivement sur deux finales consécutives. Ils ont remporté l’une de ces deux rencontres. Ils ont été sacrés champions du monde en 2018 après leur succès contre la Croatie. Ils avaient ensuite échoué de peu face à l’Argentine en 2022, ne s’inclinant qu’aux pénalties à la suite d’une finale entrée dans les annales, après un triplé de Kylian Mbappé.

Une troisième finale consécutive serait historique. Cependant, gare aux autres nations, notamment l’Argentine qui peut conserver son titre mais aussi l’Espagne ou l’Angleterre, qui font très clairement parties des grands favoris au titre suprême.