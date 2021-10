Le président du parti Les Démocrates Eric Houndété n’a de cesse de le dire. La formation politique qu’il dirige est pour la paix. Il l’a encore répété dans une interview accordée à la webtv Reporter Bénin Monde et diffusée ce jeudi 14 octobre 2021. « Le parti Les Démocrates à aucun moment ne s’est comporté comme terroriste » a laissé entendre l’ancien député. Il informe même avoir pris langue avec le médiateur de la République et le parti est tout à fait prêt à l’accompagner dans son entreprise de paix.

Cette rencontre « ne fait pas de nous des militants de Talon »

Le chef de parti apprécie dans ce sens la rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi. A l’en croire, les doléances portées par l’ancien président à son successeur rencontrent celles du parti Les Démocrates, à savoir le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques. Il précise par ailleurs que Boni Yayi est allé rencontrer Patrice Talon en sa qualité d’ancien président. Et son geste ne fait pas des Démocrates « des militants de Talon » clarifie-t-il.

C’est de la « realpolitik »

« Ce n’est pas une reconnaissance de la gouvernance de Talon » assure le président du parti d’opposition. Pour lui, quoi qu’on dise, celui qui a le pouvoir aujourd’hui c’est Patrice Talon, même s’il a été élu dans « les conditions connues de tous » . C’est de la « realpolitik » fait observer Eric Houndété. En somme, l’ancien député approuve la rencontre Yayi-Talon d’autant plus qu’elle concoure à la paix. De plus les positions défendues par l’ancien président lors de ce tête-à-tête sont celles « que nous défendons » fait-il savoir.