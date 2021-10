A quelques heures du match Bénin-Tanzanie, le 10 octobre dernier, Jodel Dossou avait été exclu du campement pour « faute grave ». C’est du moins ce qu’indiquait Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils du Bénin. En effet, l’allier de Clermont Foot avait quitté le campement sans autorisation. Dans un post publié sur sa page Facebook, le 09 octobre, le joueur justifiait son acte par une urgence familiale. « J’ai dû faire face sans avoir eu le choix à une urgence familiale qui a duré deux heures d’horloge. C’était par instinct de survie » disait-il. Mais le joueur de Clermont aurait pu quand même avertir le coach ou le capitaine.

La FBF entérine la sanction infligée au joueur

Son acte a été puni à juste titre. Lors d’une réunion organisée le 12 octobre dernier, la Fédération Béninoise de Football (FBF° s’est penchée sur le dossier. Elle a validé la sanction infligée au joueur par Michel Dussuyer et a fermement condamné l’acte posé par l’ex-pensionnaire du CIFAS. « Le Comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football déplore et condamne l’acte posé par le joueur, entérine la sanction infligée au joueur par le sélectionneur (suspension pour un (01) match et paiement de l’amende financière prévue dans le règlement intérieur), et met le joueur en garde contre tout acte récidiviste » renseigne la note qui a sanctionné la réunion.

La fédération met en garde

La FBF a profité de l’occasion pour inviter les joueurs convoqués en équipe nationale au professionnalisme. Elle réaffirme que « tout comportement tendant à mettre à mal la cohésion du groupe ou déviant par rapport aux textes règlementaires, sera suivi de sanctions exemplaires ». La FBF rappelle aux joueurs convoqués en sélection que l’équipe nationale est «une vitrine pour la jeunesse de notre pays et doit être le siège de comportements exemplaires ».