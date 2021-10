Après l’échangeur de Godomey (commune d’Abomey-Calavi), le Bénin va se doter d’une autre infrastructure du genre : l’échangeur de Vêdoko à Cotonou. Les travaux de construction démarrent en avril 2022 et seront exécutés par les entreprises japonaises. Les entreprises locales seront bien évidemment associées à la réalisation de ce projet dont le coût est estimé à 17 milliards 760 millions de FCFA.

Entièrement financé par le Japon

Il est entièrement financé par le Japon au titre des aides non remboursables du pays du soleil levant. La construction s’étendra sur une durée de 25 mois, soit deux ans, un mois. En janvier dernier, les parties japonaise et béninoise avaient déjà procédé à un échange de notes. Cet acte marquait officiellement la mise à disposition du Bénin des fonds pour le démarrage des travaux de cet échangeur. La construction de l’infrastructure permettra de réduire le temps d’attente des usagers de la route d’environ dix minutes, selon les estimations.

Développer le Corridor Abidjan-Lagos

Il permettra également de limiter les cas d’accidents de la route et de rendre la circulation plus fluide. Au plan sous régional, il contribuera au développement du Corridor Abidjan-Lagos. Ce financement est intervenu près d’un an après l’échange de notes sur le concept du projet, signé le 13 mars 2020.

