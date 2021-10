Au Bénin, c’est la Haute Cour de Justice (HCJ) qui juge les ministres, anciens ministres, présidents et anciens présidents de la République en conflit avec la loi. Seulement depuis sa création au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la Nation de 1990, cette juridiction s’est très peu mise en exergue. La mandature actuelle, celle de Mme Marie José Cécile de Dravo Zinzindohoué veut sortir l’institution de sa léthargie. Même si les juges de la juridiction n’ont pour l’instant, pas de « clients », Mme Zinzindohoué veut s’assurer qu’ils peuvent toujours organiser comme il se doit un procès.

C’est d’ailleurs pourquoi, elle a lancé lundi dernier, les travaux d’une audience juridictionnelle de simulation de la Haute Cour de justice, dans la grande salle d’audience du tribunal de première instance de Natitingou. « Cet exercice permet de mettre à l’épreuve d’abord les textes qui prévoient les attributions et encadrent l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la haute juridiction, ensuite, il met à l’épreuve les juges, les membres du ministère public, de la Chambre d’instruction et de Greffe : l’épreuve de l’anxiété et du stress qui entourent tout procès pénal, et que les juges doivent canaliser et dompter dans le sens du droit et de la justice » a déclaré la président de la haute juridiction à l’ABP.

Pour que le droit ne soit plus une pure théorie

Elle a souhaité que cette audience soit instructive, fructueuse et enrichissante pour qu’à la HCJ, le droit ne soit plus une pure théorie dans une sorte d’éternité figée mais une force vivante et imaginante. Notons que l’initiative est dans le Plan de travail 2021 de la Haute Cour de justice. Le lancement des travaux de cette audience juridictionnelle a enregistré la participation des juges de la HCJ, des acteurs de la justice et du préfet de l’Atacora Lydie Déré Chabi Nah.

Celle-ci n’est pas restée insensible au choix porté sur son département pour cette audience. « Nous sommes persuadés, au regard des mesures rigoureuses prises, que ce choix vous apportera le calme et la quiétude nécessaire pour ce travail important, dont les fruits vous permettront de bien vous outiller pour mieux assumer, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, cette lourde responsabilité que la nation vous a confiée » a-t-elle déclaré.