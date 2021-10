Plusieurs mois après le décès de sa femme, Nicéphore Soglo continuent de recevoir des messages de condoléances. Après Yayi, Gbagbo et Adrien Houngbédji, c’est autour de Blaise Compaoré d’exprimer « toute (sa) compassion » à Nicéphore Soglo et sa famille. « En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom de mon épouse, Madame Chantal Compaoré et en mon nom personnel, vous traduire toute notre compassion et vous exprimer à vous-même , à toute votre famille et au peuple béninois, nos sincères condoléances » a écrit l’ancien président burbinabé dans sa lettre de condoléances .

Absent du territoire quand Rosine Soglo est décédée

Avant Blaise Compaoré, il y avait bien évidemment Adrien Houngbédji qui s’est rendu au domicile des Soglo, le 05 octobre dernier pour présenter ses condoléances à l’ancien président béninois. Me Adrien Houngbédji était absent du territoire national quand l’ex-doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a passé l’arme à gauche.

Elle avait 87 ans. Son corps, envoyé au Ghana après une messe corps présent en septembre dernier à Cotonou, a été incinéré conformément à ses dernières volontés. La défunte est la mère de l’ancien député et ancien ministre Ganiou Soglo et de Léhady Soglo, ex-maire de Cotonou, actuellement en exil en France.