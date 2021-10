Au Bénin, certaines structures et institutions interdisent l’accès à leurs locaux aux usagers qui ne possèdent pas un pass vaccinal. C’est le cas depuis hier lundi 11 octobre au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (Misp). La décision s’étend également à toutes les structures rattachées à ce ministère. Elle a été rendue publique via un communiqué de presse en date du jeudi 07 octobre 2021.

Lutter contre la propagation du virus

L’objectif du ministre Alassane Seidou est de contrer la propagation de la Covid-19 qui sévit encore au Bénin comme un peu partout dans le monde. On se rappelle que le Port autonome de Cotonou avait aussi interdit l’accès à ses bâtiments à ses usagers qui ne sont pas munis de pass vaccinal, depuis le mois de septembre 2021.

« Désormais, le personnel du port Autonome de Cotonou, les usagers et tous les visiteurs ne pourront accéder aux bâtiments administratifs du Port autonome de Cotonou, sans se munir d’une preuve de vaccination contre la Covid-19 » indiquait la note de service signé du Directeur général Joris Albert Thys. Inutile de rappeler que la campagne de vaccination se poursuit au Bénin avec l’arrivée de nouveaux vaccins à l’instar de Pfizer.