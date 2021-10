Encore un cas de viol dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon l’ONG Famille nutrition et développement (FND), un militaire en service à la Présidence de la République du Bénin aurait violé une élève à Houèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. Le viol a été perpétré au cours du mois de septembre 2021. Après deux convocations sans suite, le commissariat de la localité aurait orienté le dossier vers le service du mis en cause. Mais, jusqu’à présent, le dossier est sans suite.

Selon le récit rapporté par l’ONG FND, le militaire est un colocataire de la victime. Pour commettre son forfait, le militaire a attendu que son épouse et les frères de la victime soient absents dans la maison. « Pendant que les frères de la victime et l’épouse du mis en cause étaient tous absents à la maison, il aurait sollicité la victime pour lui puiser de l’eau », fait savoir l’ONG. Et c’est pendant que la victime posait le seau d’eau devant sa porte, que le militaire l’aurait tirée de force dans la chambre et l’aurait violée. « Il aurait même menacé la victime après avoir commis son forfait », précise l’ONG FND. Une fois informé, l’ONG a saisi le commissariat de la localité. Et, « après deux convocations sans suite, le commissariat aurait orienté le dossier vers le service du mis en cause ». Mais, « jusqu’à présent, aucune suite n’est encore donnée au dossier ». Cette organisation de la société civile informe que la première convocation du militaire a été délivrée depuis le 18 septembre 2021. Face au statu quo qui s’observe dans ce dossier de viol, l’ONG FND interpelle le « ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le gouvernement du Bénin afin que lumière soit faite sur ce dossier ».