A cinq semaines environs de la cérémonie de remise des prix du « Ballon d’or » par le magazine français « France Football », l’attaquant français du Real Madrid pense ne pas être très loin de la plus haute distinction individuelle dans le football européen. Dans un entretien avec Canal Football Club, en attendant le 29 novembre où le meilleur joueur de football de 2021 sera annoncé, Karim Benzema a déclaré qu’il rêvait du trophée depuis son enfance. « Gagner ce trophée, c’est sûr que j’y ai pensé. Ça serait parmi les nombreux rêves que j’ai depuis petit », a expliqué l’attaquant de 33 ans.

Pour le joueur, si ceux qu’il considère comme ses idoles, Zinédine Zidane etRonaldo Nazario, ont réussi à décrocher le trophée avec le Real Madrid, c’est que lui aussi peut y parvenir, et il pense n’être pas très loin. « Mes idoles Zidane ou Ronaldo sont venus au Real, je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d’Or… Ce sont des petites choses auxquelles je pense et aujourd’hui je ne suis pas très loin », a déclaré Benzema.

« Quand ton équipe perd tu remontes le match »

« Pour moi, il faut montrer sur le terrain, par des buts, passes décisives, des actions de classe… Quand ton équipe perd tu remontes le match, tu fais des choses comme ça… C’est un tout », a déclaré l’attaquant madrilène qui est actuellement le meilleur buteur de la Liga (9 buts). Vainqueur de la ligue des nations avec les Bleus ce mois-ci, KB9 figure dans la liste de 30 nominés pour le Ballon d’Or masculin.