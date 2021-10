La Maison Blanche a déclaré vendredi que la politique américaine envers Taïwan est inchangée, cherchant à clarifier les commentaires du président Biden visant à assurer la défense de Taïwan face à une attaque chinoise potentielle. « Le président n’annonçait aucun changement dans notre politique et il n’y a aucun changement dans notre politique », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

« Les relations de défense des États-Unis avec Taïwan sont guidées par la loi sur les relations avec Taïwan. Nous respecterons notre engagement en vertu de la loi, nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan et nous continuerons de nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo » a affirmé le porte-parole. Jeudi soir, le président Biden a répondu par « oui » lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis viendraient à la défense de Taiwan s’il était attaqué par la Chine. « Oui, nous nous sommes engagés à le faire », a déclaré le président.

La vente des armes à Taipei

La réponse a semblé aller à l’encontre de près de quatre décennies de politique américaine à l’égard de Taïwan, dans laquelle l’Amérique a adhéré à « l’ambiguïté stratégique » lorsqu’elle traite avec la nation insulaire. Le commentaire de Biden fait suite à une déclaration similaire qu’il a faite en août, lorsqu’il a semblé assimiler la politique américaine à l’égard de Taïwan aux engagements de sécurité qu’il maintient avec la Corée du Sud et le Japon.

La Maison Blanche a également repoussé ces commentaires à l’époque, affirmant que la position des États-Unis vis-à-vis de Taïwan n’avait pas changé par rapport à la position d’ambiguïté stratégique. L’engagement permet aux États-Unis d’effectuer des ventes militaires à Taïwan pour garantir sa capacité à se défendre contre une attaque ou une invasion imminente, mais il est ambigu quant à la responsabilité de l’Amérique de venir physiquement en aide à Taipei face à une attaque.

La question de Taiwan relève des affaires intérieures de la Chine

Vendredi, des responsables chinois ont répliqué aux propos de Biden, accusant les États-Unis de s’ingérer dans les affaires intérieures chinoises. « La question de Taiwan est purement des affaires intérieures de la Chine qui ne permettent aucune ingérence étrangère. … Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

« Nous exhortons les États-Unis à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains, à être prudents dans leurs paroles et leurs actions sur la question de Taiwan et à éviter d’envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes de l’’’indépendance de Taiwan’’, de peur que cela ne porte gravement atteinte aux relations sino-américaines ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan », a ajouté le porte-parole.

Fournir à Taipei les ressources et les capacités dont il a besoin

Lors d’une conférence de presse de l’OTAN à Bruxelles, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a réaffirmé l’engagement de Washington en faveur d’une politique d’une seule Chine, tout en ajoutant que les États-Unis aideront Taïwan à se défendre. « Nous restons attachés à la politique d’une seule Chine (…) Comme nous l’avons fait sous plusieurs administrations, nous continuerons à aider Taïwan avec les ressources et les capacités dont il a besoin pour se défendre », a-t-il précisé. Toutefois lorsqu’on l’a interrogé sur la réaction des USA suite à une éventuelle attaque de la Chine contre Taïwan, Austin a déclaré qu’il « ne s’engagera pas dans des hypothèses ».