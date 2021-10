L’ancien patron de Microsoft, Bill Gates, fait la une des journaux pour des attitudes inappropriées commis en entreprise. En effet, le fondateur de la firme américaine a envoyé des courriels inappropriés à une employée, pendant qu’il était encore employé à plein temps dans la société. Selon les informations du média américain Wall Street Journal, les faits remontent à 2008.

Microsoft n’avait pas pris de dispositions

Le milliardaire avait donc utilisé ces courriels pour flirter avec l’employée. La source a encore indiqué qu’il avait invité cette dernière à le voir hors du travail. Ces informations ont été confirmées par une porte-parole de Microsoft à un média français, tout en refusant de commenter cette affaire. « À part confirmer que les informations du Wall Street Journal sont justes, Microsoft n’a rien d’autre à ajouter » a-t-elle déclaré hier lundi 18 octobre 2021. Notons qu’après l’envoi de ces courriels par Bill Gates, les dirigeants du groupe avaient été mis au courant de ces faits et avaient sermonné ce dernier, en l’appelant à arrêter d’envoyer de tels courriels. Cependant, Microsoft n’avait pas pris de dispositions. Bill Gates, de son côté avait promis de ne plus recommencer. Pour mémoire, le fondateur de Microsoft avait fait la une des journaux pour avoir été vu avec le défunt homme d’affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Selon lui, il s’agissait d’une grosse erreur. Dans une interview accordée au média américain CNN, il avait confié que c’était : « une énorme erreur de passer du temps avec lui, de lui donner de la crédibilité en étant là ». Bill Gates avait ensuite ajouté : « J’ai eu plusieurs dîners avec lui dans l’espoir qu’il concrétise ses dires sur l’octroi potentiel grâce à ses contacts de milliards de dollars dans le cadre de projets philanthropiques en faveur de la santé mondiale ».