Les pirates informatiques ont réussi à voler plusieurs millions de dollars en Bitcoin grâce à Windows. Selon les précisions apportées sur cette situation, ils auraient réussi leur coup grâce à l’exploitation d’une faille sur presse-papiers de Windows. Au total, 24 millions de dollars ont été spoliés à 1300 victimes. Ils ont profité du manque de sécurité pour avoir accès aux adresses de portefeuilles et des tokens de transaction.

Ils auraient également pu avoir accès à des codes de carte bleue. Ces données sensibles ont été faciles d’accès suite à la copie qui avait été faite dans Windows par le presse-papier. Les pirates sont passés par le procédé du malware. On retient que le moyen de se protéger de cette faille est l’installation d’un antivirus sur son ordinateur. Selon les informations rapportées par Avast, le spécialiste de la cybersécurité, le malware mis sur pied par les pirates surveille le presse-papier pour faire par la suite des modifications.

Avast prévoit des opérations pour avertir

Les modifications interviennent dès que l’utilisateur copie-colle des adresses de portefeuilles et des tokens de transactions en Bitcoin. Ceci leur permet de vider leur portefeuille et de mettre le butin sur d’autres portefeuilles. Avast indique qu’une vaste opération de sensibilisation sera initiée dans le but d’avertir les uns et les autres sur la possibilité de spoliation qui existe par le biais de presse-papier.