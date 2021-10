Après le but controversé de Mbappé, rendant la France victorieuse devant l’Espagne en finale de Ligue des nations, le responsable de l’arbitrage de l’UEFA souhaite que la loi sur le hors-jeu soit modifiée. La France a remporté la finale 2-1. D’après les images du match, Mbappé était clairement en position de hors-jeu lorsque Théo Hernandez a tenté une passe en profondeur, mais le défenseur espagnol Eric Garcia a joué l’attaquant du PSG en touchant le ballon, en tentant d’intercepter la passe.

L’arbitre Anthony Taylor a autorisé le but parce que Garcia avait tenté délibérément de jouer le ballon, une décision soutenue par le VAR. Le chef des arbitres, Roberto Rosetti, a confirmé que la décision d’accorder le but était correcte, mais estime qu’il n’est pas dans l’esprit du jeu de permettre à un attaquant de profiter d’une position de hors-jeu. « Anthony Taylor a pris une décision correcte sur la base de la loi existante et de son interprétation officielle », a déclaré Rosetti.

Il existe des moyens d’améliorer la formulation de la loi

« Le joueur [Garcia] est délibérément intervenu pour jouer le ballon et l’adversaire [Mbappé] n’interférait pas avec le jeu », a-t-il ajouté. « Cependant, cette affaire nous montre que l’interprétation actuelle de la loi semble être en conflit avec l’esprit de la loi elle-même, qui est d’empêcher tout joueur de profiter de sa position de hors-jeu » a déclaré l’ex-international italien. Pour lui, « la position de l’UEFA est qu’il existe des moyens d’améliorer la formulation pour la mettre en conformité avec l’objectif de la loi sur le hors-jeu et de l’esprit du jeu ».

Rosetti fait partie du comité consultatif technique de l’International Football Association Board (IFAB), qui propose des modifications aux lois du jeu. Le comité se réunira le 27 octobre, avant que la réunion annuelle de travail de l’IFAB le 25 novembre finalise tout changement pour passer à un vote final au début de l’année prochaine.