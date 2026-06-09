Le Real Madrid met fin au mandat d’Arbeloa avant l’arrivée de Mourinho

Le Real Madrid a annoncé ce mardi 9 juin la fin du mandat d’Álvaro Arbeloa comme entraîneur de l’équipe première. La séparation intervient au lendemain de la réélection du président Florentino Pérez, qui a immédiatement confirmé le retour de José Mourinho sur le banc merengue.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club madrilène indique qu’un accord mutuel a été trouvé avec Arbeloa pour mettre fin à sa mission. Le Real Madrid y salue « la loyauté, l’engagement et le professionnalisme » de l’ancien latéral droit, arrivé sur le banc en janvier 2026 après le limogeage de Xabi Alonso en cours de saison.

Une saison sans titre qui précipite la transition

Arbeloa n’aura tenu le poste que quelques mois, sans parvenir à redresser un club qui termine la saison 2025-26 sans aucun trophée, pour la deuxième année consécutive. Son départ était anticipé depuis la campagne électorale de Pérez, qui avait conditionné le retour du technicien portugais à sa propre réélection.

Le 7 juin, Pérez a été réélu à la présidence du club avec 65 % des voix face à son unique adversaire Enrique Riquelme. Dans son discours de victoire, il a déclaré : « Nous avons le retour de l’un des meilleurs entraîneurs du monde, José Mourinho. »

Mourinho de retour treize ans après

Selon The Athletic et le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Mourinho a signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid, valable jusqu’en juin 2029. Les négociations auraient débuté le 8 mai. Le Portugais, 63 ans, a refusé une prolongation au Benfica pour rejoindre la Casa Blanca, où il avait officié entre 2010 et 2013 — remportant une Liga et une Coupe du Roi, sans décrocher la Ligue des champions.

Pour libérer Mourinho avant l’expiration de son contrat avec le club lisboète, prévu en juin 2027, le Real Madrid aurait accepté de verser une indemnité de 15 millions d’euros à Benfica, selon le média portugais A Bola. Sa présentation officielle à la presse madrilène est attendue mercredi, selon l’émission espagnole El Chiringuito. Mourinho héritera d’un vestiaire sous tension, dans un club qui n’a remporté aucun titre depuis la saison 2023-24.