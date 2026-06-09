Real Madrid: Mourinho de retour cet après-midi, des changements attendus

Le retour de José Mourinho au Real Madrid est acté. En effet, ce mardi, plusieurs médias espagnols ont confirmé que la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club madrilène signifiait que le retour du “Special One” était acté. Son arrivée serait même imminente, puisqu’il devrait rejoindre la capitale espagnole dans les heures à venir.

Son arrivée a été rendue possible après le paiement de 15 millions d’euros au Benfica, correspondant à la clause de départ inscrite dans son contrat. Un comeback inattendu alors que le coach portugais était considéré par certains comme en perte de vitesse après plusieurs échecs, que ce soit en Angleterre ou ailleurs.

José Mourinho va bel et bien effectuer son retour au Real Madrid

Son expérience et son talent oratoire seront des atouts pour maîtriser un vestiaire gangréné selon la presse sportive, pas des égos parfois très forts. Dans tous les cas, son objectif est de bâtir une équipe compétitive pour, a minima, remporter un titre cette saison peu importe lequel et, dans la mesure du possible, briller en Ligue des champions.

Plusieurs profils sont étudiés, afin de renforcer les rangs madrilènes, notamment en défense. Josko Gvardiol et Riccardo Calafiori sont ciblés. Ibrahima Konaté lui, a déjà signé son contrat au Real Madrid, jusqu’en 2030. Face à la domination barcelonaise en championnat et parisienne en Europe, il faut réagir.

De nouveaux joueurs attendus et des changements dans l’encadrement

Le retour de José Mourinho devrait aussi entraîner des changements au sein de l’encadrement sportif. Selon la presse espagnole, Álvaro Arbeloa, coach par intérim après le départ de Xabi Alonso suite à son renvoi pour cause de mauvais résultats, ne devrait plus faire partie du projet pour la saison prochaine. Son départ, évoqué depuis plusieurs semaines après la fin de l’exercice 2025-2026, devrait être officialisé prochainement par le club.