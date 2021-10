La vie n’est pas toujours très simple au sein des instances de direction dans le domaine du football. Aux Pays-Bas, Mark Koevermans, patron du Feyenoord Rotterdam a annoncé son départ du poste de Directeur général après avoir été ciblé par les supporters du club. Sa maison a été vandalisée et il en est visiblement sorti traumatisé. Le mois dernier, les fenêtres de la maison de Koeverman ont été brisées et la propriété a été enduite de peinture.

« La principale raison de son départ est qu’après une série d’incidents, il a le sentiment de ne plus pouvoir prendre de décisions et travailler correctement, sans se demander si cela aura un impact sur sa sécurité et celle de sa famille » peut-on lire dans un communiqué officiel du club. « Cela doit cesser (…) Je suis plus qu’heureuse que le gouvernement travaille avec nous sur des mesures rapides et fermes » a déclaré Marianne van Leeuwen, chef du football professionnel du KNVB.

« Feyenoord est dans mon cœur depuis que je suis enfant. Lorsque j’ai été nommé, ce n’est pas pour rien. Cela fait mal de devoir prendre cette décision, mais je pense que c’est pour le mieux malgré le fait de savoir que le club, les collègues et de nombreuses personnes à proximité immédiate du club me manqueront. » a affirmé le principal concerné dans un communiqué.