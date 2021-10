La 7ème édition de la finale internationale du concours francophone de vulgarisation et d’éloquence « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) s’est déroulée le jeudi 30 septembre dernier. Cette ultime phase du challenge qui eu pour cadre le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, a réuni 24 doctorant.e.s de diverses nationalités . Les finalistes à ce concours avaient 3 minutes pour présenter leurs travaux de recherche devant un jury international mais aussi un public qui était bien présent mais à bonne distance en raison très certainement de la pandémie actuelle.

» Capteurs et réseaux intelligents de surveillance en environnement Agricole … »

Le but de l’exercice est de faire comprendre à l’assistance et au jury leur sujet de façon simple et ludique en se servant d’une diapositive. Le Bénin qui était représenté à cette phase finale par le compatriote Manhougbé Probus A. Farel Kiki a terminé 3ème. Il a donc décroché le 3e prix pour sa présentation sur « Capteurs et réseaux intelligents de surveillance en environnement Agricole : Application à la chenille légionnaire d’Automne en Afrique de l’Ouest ». Farel Kiki vient de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a été devancé par la Sénégalaise Aminata Sourang Mbaye Diouf de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le Suisse Yohann Thenaisie remporte le concours

Celle-ci a planché sur « La transmission des entreprises familiales au Sénégal ». Aminata Sourang Mbaye Diouf s’est donc arrogée le 2ème prix. La palme de ce concours est revenue au Suisse Yohann Thenaisie, de l’Université de Lausanne. Le sujet de thèse soutenu par ce dernier portait sur l’implémentation d’un protocole de stimulation cérébrale profonde adaptatif ciblant les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson. Le prix du public est revenu au Congolais Prince Makay Bamba de l’Université de Kinshasa en RDC. Les votes du public et des internautes lui ont été favorables.

24 participants en finale

Il faut dire les 3 premiers de ce concours d’art oratoire ont réalisé une vraie performance puisqu’il y avait au total 24 participants sur la scène de la Maison de la Radio. Les doctorants qui n’ont pas pu monter sur le podium viennent de la Belgique, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Pologne, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, France, Irlande, Ile Maurice, Haïti, Madagascar, Liban, Maroc, Mali, Moldavie, Québec , Tunisie, Roumanie. Organisée par l’association francophone pour le savoir, ce concours permet à des jeunes chercheurs et doctorants de présenter en 3 minutes leur sujet de recherche de manière très simple à un public profane.