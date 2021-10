Après avoir battu la Namibie mardi (3-1), le Sénégal a été le premier pays de la zone Afrique à se faire qualifier pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Sadio Mané et ses coéquipiers ont mis quatre rencontres à profit pour se qualifier pour les barrages. Les deux matchs restant de l’équipe qui se joueront à la prochaine fenêtre internationale, permettront justes aux Lions de faire des ajustements.

Le Maroc deuxième

Après le Sénégal, le Maroc s’est également fait qualifier ce mardi pour les barrages de qualifications au Mondial 2022 de la zone Afrique, avec une large victoire contre la Guinée (4-1). Les Lions de l’Atlas ont cumulé 4 victoires, ce qui leur donne 12 points dans le groupe I. Ils sont en tête du groupe et ne pourront plus être rejoint. Le Maroc jouera également ses deux prochains matchs sans grand intérêt.

A l’issue de la quatrième journée de qualification en Zone Afrique, d’autres pays sont en bonnes positions pour accéder au troisième tour. Il s’agit entre autres de la Tunisie, du Mali et de l‘Égypte. De l’autre côté, tout reste encore à jouer pour la Côte d’Ivoire et le Cameroun, même situation pour le Bénin et la Tanzanie. La course se poursuit donc pour beaucoup de pays qui pour atteindrele troisième tour, les matchs de barrages, dans l’espoir d’être au Qatar, devront être les premiers de leur groupe.