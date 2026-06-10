Avant le Mondial 2026, le Portugal bat le Nigeria (2-1) pour son dernier test

Le Portugal a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire 2-1 face au Nigeria, ce mercredi 10 juin à l’Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria. La Seleção, entraînée par Roberto Martínez, s’envole désormais pour les États-Unis avec deux succès en deux matchs amicaux.

La soirée a failli mal tourner pour les Portugais. Pedro Neto ouvre le score à la 22e minute, bien servi par Diogo Dalot d’un centre en retrait. Le Nigeria réplique rapidement : à la 36e minute, Akor Adams égalise d’une action personnelle, bousculant la défense portugaise avant de conclure. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un match nul. Cristiano Ronaldo, capitaine de la Seleção et toujours en quête de son 144e but international, s’est montré insaisissable sur des actions prometteuses sans parvenir à conclure en première période.

Neuf changements à la pause, Conceição décisif

À la reprise, Roberto Martínez opère une rotation massive : neuf remplaçants entrent en jeu simultanément. Seuls Diogo Costa dans les cages et Cristiano Ronaldo en attaque conservent leur place. Le capitaine cède finalement à la 64e minute sous les applaudissements du public de Leiria, remplacé par Gonçalo Ramos. João Félix écope d’un carton jaune à la 70e minute pour un geste d’humeur, mais c’est Francisco Conceição qui donne la victoire aux siens à la 74e minute d’une frappe en lucarne imparable pour le gardien nigérian Maduka Okoye. Les dernières minutes sont agitées, avec deux avertissements distribués en fin de match à Sanusi (90e+2) et Samú Costa (90e+3), sans conséquence sur le résultat.

Ce succès confirme la dynamique positive amorcée samedi dernier : le Portugal avait déjà dominé le Chili 2-1 au stade national du Jamor, à l’issue d’un match également marqué par une expulsion — celle de Rafael Leão. Selon OneFootball, ce Portugal-Nigeria constituait le 40e match de Roberto Martínez à la tête de la sélection, avec un bilan de 29 victoires, 4 nuls et 6 défaites depuis sa prise de fonctions en 2023. Le but de Bruno Fernandes contre le Chili avait par ailleurs constitué le 100e but inscrit sous son ère.

Entrée en lice le 17 juin à Houston

La sélection portugaise quitte le pays le 12 juin en direction des États-Unis. Son premier match de la phase de groupes du Mondial 2026 est programmé le 17 juin à Houston, face à la République démocratique du Congo.