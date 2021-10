Patrice Evra a profité d’une interview qu’il a accordée à « La Repubblica » pour se prononcer sur les raisons du départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. L’ancien coéquipier de l’attaquant portugais a pointé un doigt accusateur contre le traitement qui lui était réservé après chaque mauvaise prestation du club.

« Il a besoin d’amour et de respect »

« Pourquoi Cristiano a quitté la Juve ? Il a besoin d’amour et de respect. A la Juve, il devenait le bouc émissaire. En Italie, les critiques ont été un peu ridicules et hypocrites. La Juve aurait dû comprendre qu’il exige de l’amour et de respect », a-t-il justifié au cours de cette sortie médiatique. Il met l’accent sur la pression que subissait le nouvel attaquant du club anglais ainsi que certaines pratiques qui n’étaient pas vraiment nécessaires selon lui.

« Les critiques en Italie de Ronaldo ont été ridicules et même un peu hypocrites. Les mots de Massimiliano Allegri en conférence de presse, lorsqu’il a déclaré ‘Cristiano ne jouera pas tous les matchs’ ont également eu leur poids. Il n’est pas nécessaire de dire certaines choses en public, dites-les en privé. », a poursuivi Patrice Evra. L’ancien défenseur français fait par la suite remarquer que dans son nouveau club, il a le respect et l’amour qu’il a toujours attendu.

« Il n’a pas réfléchi à deux fois »

« C’est le seul endroit où il a trouvé le respect et l’amour qu’il attend. À Manchester, personne ne se permettrait jamais de le critiquer, contrairement à ce qui s’est passé lorsqu’il était à la Juve. Ce fut décisif pour ses adieux. Dès qu’il a eu la chance de revenir à United, il n’a pas réfléchi à deux fois. », a ajouté le natif de Dakar.

