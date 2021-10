La famille de la star portugaise du football Cristiano Ronaldo s’agrandit. En effet, selon une annonce qui a été faite par le média espagnol Hola, la compagne du footballeur est à nouveau enceinte. Cette fois-ci, l’attaquant du Manchester United a fait des doublés. Le mannequin argentin attend des jumeaux et selon les précisions apportées l’accouchement est prévu au printemps 2022.

On retient que ces nouvelles naissances ramènent le nombre d’enfants du couple à trois. De l’union entre Ronaldo et Georgina Rodriguez, Alana Martina est née en 2017. Notons également, qu’avant cette union, la star du football avait trois enfants : Cristiano Ronaldo Junior et les jumeaux Eva et Mateo. Le footballeur est presque en train de réaliser son rêve pourrait-on dire.

Il rêve d’avoir 7 enfants

A la faveur d’une interview qu’il avait accordée au média France Football il y a quatre ans, Cristiano Ronaldo confiait qu’il rêvait d’avoir au total sept enfants. Sa nouvelle compagne ne semblait tout de même pas opposer à son désir d’avoir plusieurs enfants. « Mon désir de maternité est plus fort que tout. J’espère avoir plus d’enfants », avait déclaré le mannequin argentin Georgina Rodriguez.

Son aîné déjà sur ses pas…

Notons tout de même que le fils aîné de la star portugaise aurait déjà pris les plis de son père sur le plan professionnel. Selon des confidences qui ont été faites par la mère de l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo Junior serait plus doué que son père au même âge.

Applis LNT : Android - Iphone