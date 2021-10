Lors d’une interview accordée le mercredi 06 octobre à RTBF, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech, avait apprécié Karim Benzema, considérant son retour en EDF comme un choix qui s’imposait. Selon lui, le Madrilène a livré un très bon tournoi. Toutefois, Domonech a considéré le retour en sélection nationale de Benzema comme l’une des principales causes de l’échec des Bleus lors de l’Euro 2021. « La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque », a déclaré l’ancien coach.

« Il y a eu un décalage entre la philosophie profonde de l’EDF et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges. On a cru que parce qu’on avait du monde devant on allait attaquer et faire des « belles actions » », a ajouté Domonech. En dépit de ces critiques, l’équipe de France a remporté la League des nations dimanche face à l’Espagne 2-1 avec des réalisations de Karim Benzema et de Kelyan Mbppé.

Le plus grand comique du football français

En demi-finale également, face à la Belgique Benzema avait également marqué de but, une performance saluée par les médias. Après la victoire des Bleus dimanche, Mokobé a taclé Domenech pour avoir considéré KB9 comme le problème de l’équipe de France. « Une forte pensée pour Raymond Domenech qui a osé dire que le problème de l’équipe de France c’était Benzema. Raymond tu resteras le plus grand comique du football français, Karim t’a répondu ce soir merci aurevoir », a posté le rappeur.