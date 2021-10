Le mastodonte américain des réseaux sociaux, Facebook, a franchi une étape majeure dans son projet de portefeuille de cryptomonnaie. En effet, la version pilote de ce dernier dénommé Novi a été lancée par la plateforme. L’information a été donnée par la Facebook dans un communiqué.

La version pilote de Novi ne sera pas ouverte à tout le monde

Pour cela, l’entreprise du milliardaire américain Mark Zuckerberg s’est associée au portefeuille de devises numériques Coinbase. Cependant, cette version pilote de Novi ne sera pas ouverte à tout le monde. En effet, Facebook a limité l’utilisation de son portefeuille uniquement au Guatemala et aux Etats-Unis (sauf les îles Vierges américaines, New York, le Nevada et l’Alaska). Dans ces régions seulement, l’application Novi pourra être téléchargée sur l’App Store ou le Google Play Store. Facebook a néanmoins indiqué que le nombre de personnes pouvant avoir accès au portefeuille sera limité, au cours de cette phase. Notons qu’au départ, Novi était destiné à accueillir la cryptomonnaie développée par Facebook, la stablecoin Diem. Mais, elle n’a pas encore reçu le feu vert des autorités américaines.

« Nous avons l’intention de migrer Novi »

En ce qui concerne la version pilote de Novi, les opérations seront faites avec la stablecoin USDP, qui existe depuis plusieurs années sur le marché des cryptomonnaies. L’utilisation de cette dernière est donc temporaire, puisqu’à terme, les transactions sur Novi ne se feront que par Diem. Sur ce point, Facebook s’est montré rassurant. « Notre soutien à Diem n’a pas changé. Nous pensons que la façon dont Diem est conçu avec des protections robustes pour les consommateurs et des contrôles pour combattre les crimes financiers a de la valeur. Nous avons l’intention de migrer Novi sur le réseau de paiement Diem lorsque ce dernier aura reçu le feu vert des autorités » a-t-il déclaré.