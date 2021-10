Le dimanche 24 octobre 2021, les clubs anglais Manchester United et Liverpool s’affrontaient dans un match de Premier League. La rencontre s’était soldée par une cuisante défaite, à domicile, du club mancunien (5 – 0), avec un carton rouge pris par l’attaquant français Paul Pogba. Pour de nombreuses personnes, la pilule est dure à avaler.

« C’est trop facile pour le manager de prendre la responsabilité »

C’est le cas de l’ancien joueur des diable rouges, Wayne Rooney, qui a critiqué de manière virulente les joueurs actuels de son ancien club. Dans une interview accordée au média britannique Daily Mail, hier vendredi 29 octobre 2021, l’ex-footballeur a estimé que ces derniers « doivent se remettre en question et se regarder. C’est trop facile pour le manager de prendre la responsabilité entière quand ces derniers qui sont bien payés pour faire le travail ne le font pas assez bien ». L’actuel coach de Derby County a par ailleurs estimé qu’une énorme responsabilité repose sur ces joueurs. ​« Ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux et un club comme Manchester United a besoin de plus. Ces joueurs ont besoin de se sentir blessés lorsqu’ils perdent des matches » a-t-il déclaré.

Pour l’ex-joueur qui passé plus d’une dizaine d’années dans le club, les joueurs ne donnent pas le maximum sur le terrain. « Il y a des exigences élevées dans ce club et je vois trop de joueurs qui ne veulent pas défendre, pas tout donner. Et ce n’est pas acceptable » a estimé Wayne Rooney.

