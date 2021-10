L’international brésilien Neymar avait surpris de nombreux fans, lors d’un documentaire qui lui était consacré. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait confié dans une interview accordée au média DAZN et publiée de 10 octobre dernier, que la prochaine coupe du monde pourrait être sa dernière.

« Je ferai de mon mieux pour être là à 100% »

Neymar avait expliqué qu’il ne sait s’il aura encore la force d’esprit nécessaire encore pour se consacrer au Football. « Alors je ferai tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j’espère que je pourrai le faire » avait-il ajouté. Les dires du Footballeur ont cependant été compris comme si Neymar allait prochainement arrêter de jouer au foot. Suite à ses propos, l’ancien joueur du FC Barcelone est venu apporter des éclaircissements. Dans une interview avec son sponsor Red Bull, le joueur âgé de 29 ans a fait savoir que ses paroles ont été mal comprises. « J’ai dit quelque chose, mais les gens ont compris une chose différente. J’ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du Monde et que j’y ferais face de la meilleure façon possible. Je ferai de mon mieux pour être là à 100%, car c’est comme si j’avais un match le lendemain, c’est comme ça que je m’y prends. S’il y a un match demain, ce match pour moi, c’est comme si c’était le dernier de ma vie » a-t-il déclaré.

« Donc, pour cette Coupe du Monde qui approche, j’y pense comme si c’était la dernière pour moi, parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver. Quand j’ai dit ça, c’était un peu controversé, les gens disaient que je voulais arrêter de jouer au football et que je quitterais l’équipe nationale. Les gens ont compris une chose complètement différente. Je voulais dire que je le vois comme si c’était le dernier. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment sera demain et ce qui peut arriver » a-t-il ensuite ajouté.

