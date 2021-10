C’est en novembre prochain qu’on aura le tableau complet des qualifiés pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Le Bénin est actuellement 2ème de son groupe J avec le même nombre de points que la Tanzanie, première. Les écureuils ont raté l’occasion de prendre la tête de cette poule en se faisant battre par cette équipe tanzanienne au stade de l’amitié de Cotonou. Un match dont parle encore, même dans les hautes sphères de l’Etat. Le porte-parole du gouvernement qui a échangé avec les professionnels des médias ce vendredi 15 septembre, a évoqué cette rencontre, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la défaite du Bénin n’a pas plu.

« La dernière prestation des Ecureuils ne fait plaisir à personne » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Il fait remarquer dans le même temps que le Bénin n’est pas « encore éliminé ». « Nous tenons toujours à notre objectif » dira-t-il ensuite, non sans rappeler que le gouvernement met les moyens à disposition de cette équipe et espère des résultats. « Nous mettons les moyens et on espère que les résultats vont suivre » a-t-il déclaré. Dans le même temps, il assure que le gouvernement fait toujours confiance à l’équipe et invite chacun à jouer de façon franche sa partition.

Le gouvernement n’est pas contre les décisions de Dussuyer

En ce qui concerne les décisions du sélectionneur des écureuils du Bénin Michel Dussuyer, il informe que le gouvernement ne s’y oppose pas. Pour se donner une chance de qualification aux barrages de la Coupe du Monde, le 11 national doit déjà commencer par battre Madagascar à domicile en novembre prochain et essayer ensuite d’aller négocier une victoire à Kinshasa contre les Léopards de la République Démocratique du Congo. Ce ne sera probablement pas une promenade de santé.