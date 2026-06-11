Coupe du monde 2026 : où et quand suivre les trois cérémonies d'ouverture ?

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin avec une nouveauté inédite : trois cérémonies d’ouverture organisées dans les trois pays hôtes. La FIFA a prévu des événements distincts au Mexique, au Canada et aux États-Unis avant les premiers matchs disputés dans chacun de ces pays.

La Fédération internationale de football (FIFA) lance ce jeudi 11 juin la Coupe du monde 2026 avec un dispositif jamais vu dans l’histoire de la compétition. Organisé conjointement par le Mexique, le Canada et les États-Unis, le tournoi donnera lieu à trois cérémonies d’ouverture distinctes, chacune organisée avant le premier match disputé dans l’un des pays hôtes.

La première de ces cérémonies est prévue ce jeudi à Mexico. Selon les horaires relayés par plusieurs médias internationaux, elle doit débuter vers 18h30, au Bénin, (19h30 heure de France) soit environ une heure et demie avant le coup d’envoi du match d’ouverture programmé à 20h.

Des cérémonies au Canada et aux États-Unis dès vendredi

La deuxième cérémonie se déroulera vendredi 12 juin à Toronto avant l’entrée en lice du Canada. Elle devrait également commencer aux alentours de 18h30, au Bénin (19h30 en France). La troisième est prévue au SoFi Stadium de Los Angeles avant la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay. Les téléspectateurs béninois devront alors veiller tard, l’événement étant annoncé dans la nuit du 12 au 13 juin, vers 1h du matin (2h du matin en France).

D’après plusieurs médias français, les cérémonies organisées au Mexique et au Canada seront diffusées en clair sur M6. Les trois événements seront également accessibles aux abonnés de beIN Sports.

Quid du Bénin?

Au Bénin, la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB) a confirmé avoir acquis les droits terrestres de diffusion de la 26e édition de la Coupe du monde. Lors d’une conférence de presse cette semaine, le directeur général par intérim de la SRTB, Ogoutchina Koundé, a indiqué que les rencontres seraient diffusées à différents horaires.

« La Srtb vient d’acquérir les droits TV de la Coupe du monde 2026 », a-t-il déclaré, ajoutant que plusieurs matchs seraient proposés aux heures de grande écoute tandis que d’autres seraient diffusés la nuit en raison du décalage horaire.

Une édition marquée par plusieurs premières

Au-delà des cérémonies d’ouverture, la Coupe du monde 2026 introduit plusieurs changements majeurs. Il s’agit de la première édition organisée par trois pays et de la première à réunir 48 sélections nationales. Le nouveau format adopté par la FIFA portera le nombre total de rencontres à 104, contre 64 lors des précédentes éditions à 32 équipes. Après le coup d’envoi donné ce jeudi au Mexique, la compétition se poursuivra jusqu’à la finale prévue le 19 juillet 2026 aux États-Unis.

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