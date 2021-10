Les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis sont détériorées depuis plusieurs années. Les deux puissances qui ne s’entendent pas, ne cessent de s’envoyer des piques par médias interposés. Cependant, les désaccords entre Pékin et Washington s’invitent sur le dossier de Taïwan, considéré par la Chine comme faisant partie de son territoire.

« Oui, nous avons un engagement en ce sens »

Le président américain Joe Biden a en effet affirmé que les Etats-Unis seront disposés à défendre Taïwan, dans le cas où la Chine attaquerait l’île insulaire. Le chef de l’Etat américain a fait cette déclaration, hier jeudi 21 octobre 2021, lors d’un échange retransmis sur la chaîne de télévision CNN avec des électeurs à Baltimore. « Oui, nous avons un engagement en ce sens » a laissé entendre Joe Biden. Questionné sur le fait de savoir si Washington répondra au développement des programmes militaires en Chine, le numéro un américain a répondu : « Ne vous inquiétez pas de savoir si… Ils vont être plus puissants », tout en ajoutant que : « La Chine, la Russie et le reste du monde savent que nous disposons de la plus puissante capacité militaire du monde ».

Rappelons qu’au cours d’une autre interview accordée au média ABC, le locataire de la Maison Blanche avait évoqué un « engagement sacré », quand il s’agit de défendre les alliés de l’OTAN en Europe et au Canada, ainsi qu’au « Japon, [en] Corée du Sud, et Taïwan ». Après les déclarations de Joe Biden, la Maison Blanche a indiqué que la politique américaine vis-à-vis de Taïwan n’avait « pas changé ».