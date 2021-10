Dans la ferveur de la victoire de la France face à la Belgique (3-2) en demi-finale de Ligue des nations, un supporter a quant à lui passé un mauvais quart d’heure alors qu’il était tout joyeux. A la fin de la rencontre spéculaire, le défenseur Jules Koundé s’était rapproché des fans dans les tribunes afin de les saluer. Là, il découvre sur une banderole sur laquelle il était écrit « Koundé ton maillot ». Koundé décide alors de faire plaisir au fan en lui lançant son maillot. Mais la joie de ce supporter, Clément, ne sera que de courte durée.

Dès qu’il a récupéré le précieux cadeau, un autre supporter s’est précipité sur lui pour le lui arracher, comme lui-même l’a raconté sur Twitter. A près des coups de poing et de morsure, Clément a raconté avoir lâché le trésor qu’il pensait déjà sien. « On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder, » a raconté Clément qui n’aurait pas été secouru par les stadiers. « C’est une véritable agression, les supporters essaient de me venir en aide contrairement aux stadiers qui restent immobiles. Cependant, personne ne parvient à l’arrêter. Je m’accroche au maillot, je finis au sol, je me fais insulter », a raconté Clément.

« Ça a mordu pour l’avoir »

Après que la sécurité du stade soit intervenue, il était déjà tard, le maillot avait disparu avec l’aide d’un complice de l’agresseur. Clément envisageait déjà de porter plainte en France quand découvre à nouveau sur un post Instragram d’un rappeur français, Mehdi YZ qui a toutefois nié ne pas être l’auteur du vol ni de l’agression. « Il est encore plein de transpiration, wallah ça a mordu pour l’avoir. Ne m’accusez pas, ce n’est pas moi qui l’a (mordu)… Désolé au Belge qui l’a attrapé et qui se l’est fait voler. Ce n’est pas moi. Je ne vais pas montrer qui c’est qui l’a récupéré. (…) Sur ma mère les gars, ça a mordu pour l’avoir…», a raconté le rappeur dans une courte vidéo.

Après qu’il s’est excusé auprès de Jules Koundé de n’avoir pas pu conserver la tunique qui est allée à «quelqu’un qui ne le mérite pas », Clément a encore une lueur d’espoir quant à retrouver le maillot si celui-ci venait à être proposé en vente sur Internet.