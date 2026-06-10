À 38 ans, Messi bat Labruna et devient le buteur le plus âgé de l'Albiceleste

Soixante-neuf ans après qu’Ángel Labruna eut inscrit ce qui semblait un record indélogeable, Lionel Messi l’a effacé d’un penalty, à quelques jours du coup d’envoi d’une sixième Coupe du monde.

Entré en jeu à la 72e minute face à l’Islande, mardi 10 juin à Auburn (Alabama), le capitaine de l’Albiceleste a transformé un penalty pour offrir le deuxième but de la victoire argentine (3-0). À 38 ans, 11 mois et 18 jours, il est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection nationale, selon l’AFA (Association argentine de football). Le précédent record appartenait à Labruna, attaquant légendaire de River Plate, qui avait inscrit un but contre le Brésil en 1957 à l’âge de 38 ans et 9 mois.

117 buts, 199 sélections

Le but face à l’Islande porte le total de Messi à 117 réalisations en 199 apparitions sous le maillot national. L’AFA a confirmé ces chiffres dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, précisant que Messi détient également le record du nombre de sélections avec l’Argentine. Ce match de préparation était la dernière rencontre des champions du monde avant leur entrée en lice au Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Messi avait été ménagé lors du match précédent en raison de douleurs au tendon d’Achille gauche contractées avec l’Inter Miami. Son retour sur le terrain à Auburn, devant plus de 88 000 spectateurs, a également établi un record d’affluence pour un match de football en Alabama.

Des records en série à l’approche du Mondial

Ce nouveau jalon s’ajoute à une série de marques historiques accumulées depuis le sacre au Qatar en décembre 2022. Octuple Ballon d’Or, meilleur buteur et joueur le plus capé de l’histoire de l’Argentine, Messi aborde ce Mondial 2026 avec deux autres records dans le viseur : celui du nombre de buts en Coupe du monde, détenu par l’Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations — Messi en compte 13 —, et celui du nombre de victoires dans la compétition, également tenu par Klose avec 17 succès.

Messi, qui fêtera ses 39 ans le 24 juin, pourrait devenir le joueur le plus âgé à disputer une phase de groupes en Coupe du monde si Lionel Scaloni le titularise lors du premier match officiel des champions du monde en titre.