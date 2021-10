Près de dix cybercriminels d’origines nigérianes sont dans le collimateur de la Justice américaine. Selon les informations rapportées sur cette affaire, ils ont comparu devant un tribunal de l’Afrique du Sud suite à une vaste opération qui a été menée par la police fédérale américaine ainsi qu’Interpol. Ils auraient réussi à soutirer à leurs victimes américaines près de 7 millions de dollars soit l’équivalent de 3 944 878 100 FCFA au cours de la dernière décennie.

Arnaque via internet

Les mis en cause ont été arrêtés ce mardi au Cap suite à la demande formulée par la justice américaine. Dans un communiqué rendu public par le ministre américain de la Justice, les autorités américaines confirment en effet qu’il s’agit d’un groupe de 7 personnes basé au Nigéria dont le travail est d’arnaquer leurs victimes via internet.

« Les conspirateurs ont utilisé des sites de réseaux sociaux, des sites de rencontres en ligne et des numéros de téléphone à protocole vocal sur Internet pour trouver et parler avec des victimes aux États-Unis, tout en utilisant un certain nombre d’alias », a expliqué le communiqué du ministère américain de la Justice.

Demande d’extradition

Il s’agit toujours selon le communiqué d’une « fraude généralisée sur Internet impliquant des arnaques à la romance et des systèmes d’avance de frais ». Aux Etats-Unis, ces différentes personnes sont poursuivies pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et postale, blanchiment d’argent et vol d’identité aggravé. Leur demande d’extradition est fortement souhaitée dans les Etats où résident leurs victimes.