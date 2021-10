L’artiste ivoirien Debordo Leekunfa ne décolère pas depuis l’annonce des concerts de son confrère congolais, Fally Ipupa en Côte d’ivoire. Après avoir affirmé que le congolais arnaquait les ivoiriens avec les mêmes sonorités depuis le début, il a monté d’un cran en affirmant qu’il était prêt à tout pour contrer les événements du congolais en Côte d’Ivoire.

Beaucoup d’internautes se demandent ce que Debordo Leekunfa a contre Fally Ipupa. Depuis l’annonce du concert de l’artiste congolais, il a multiplié les posts pour critiquer les concerts annoncés. Pour lui, les ivoiriens acceptent facilement les autres artistes alors que la réciproque n’est pas observée. Citant en exemple le fait que l’artiste ivoirien Vegedream avait été boycotté en RDC, il a lancé un nouveau défi aux organisateurs : Il organisera un concert gratuit là où Fally sera en live.

« On gagnera ce combat, je mets quiconque au défi (…) Fally, tu seras boycotté en Côte d’Ivoire (…) Mr le promoteur en Côte d’Ivoire, si tu es malin, annule tes différents concerts de Fally car je serai en concert gratuit là où Fally sera en live… Vous êtes prévenus, et la suite vous la verrez » a-t-il averti. Pour l’heure, toujours aucune réponse de Fally Ipupa qui a pour habitude de se tenir loin des clashs et autres attaques.