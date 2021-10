A l’origine des menaces, une vidéo de quelques secondes. Dans le clip, figure des jeunes lycéens âgés pour la plupart de la quinzaine et qui ont mimé la prière musulmane. L’élément aurait été tourné en janvier et gardé dans le cercle restreint des auteurs. Dans la vidéo, les jeunes lycéens qui imitaient la prière musulmane prononçant des mots en arabe tout en plaisantant. Ce n’est que ce lundi 11 octobre que la vidéo a été retrouvée sur Twitter et a été largement partagée sur les autres plateformes des réseaux sociaux.

Après la large diffusion, des internautes ont réussi a identifié les figurant de même que leurs profils sur les réseaux sociaux. Ils ont alors commencé par être la cible d’insultes et de menaces. Le lendemain de la fuite de la vidéo, le 12 octobre, une bande de dix individus environ sont venus se présenter devant le lycée Guist’hau à Nantes où les auteurs de la vidéo fréquentent, a rapporté Ouest-France. Ils s’étaient présentés comme venant de Bellevue et ont demandé aux élèves s’ils connaissaient ceux qui ont figuré dans la vidéo, tout en annonçant un retour pour ce vendredi 15 octobre.

Ouverture d’une enquête

Prenant peur, les autorités du lycée de même que des élèves étaient allés porter plainte le même jour. La police a alors ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou délit, après avoir pris l’affaire au sérieux. De peur que les individus ne reviennent véritablement ce vendredi et posent des actes regrettables, la police a posté des équipes pour surveiller les abords du lycée, de même que les entrées et sorties.