Le Bénin sous Patrice Talon, est l’un des plus grands pays producteurs de coton en Afrique. Lors de la dernière campagne cotonnière le pays a porté sa production à plus de 730.000 tonnes. Les ambitions pour celle en cours sont bien plus grandes. On prévoit une production de 800.000 tonnes. Actuellement, le Bénin compte 209.602 planteurs regroupés au sein de 2435 coopératives villageoises. Banikoara est la commune qui produit le plus d’or blanc.

Banikoara, le grenier national du coton

Elle « apporte à elle seule 25% de la production nationale ». C’est du moins qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui hier jeudi 07 octobre à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du coton. D’après l’autorité, « si Banikoara tousse, la filière meurt, la filière tremble ».

Outre Banikoara, « Kandi représente 11% de la production nationale, Kérou, 8% , Gogounou 6% , Kalalé et Bembèrèkè font à peu près 4%, Djidja et Sègbana, 3% ». Pour le moment la plus grosse partie du coton produit est exportée. Le gouvernement béninois pense à valoriser la coque de graine de cette fibre végétale.