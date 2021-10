Le ton ne cesse de monter entre l’Algérie et la France. Après l’annonce, le 28 septembre 2021, de la réduction des visas notamment pour l’Algérie, le chef de l’Etat algérien Abdelmadjid Tebboune a réagi en s’adressant au ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin. Dans la soirée d’hier dimanche 10 octobre 2021, le président a fustigé un « gros mensonge » de la part de ce dernier, concernant le nombre d’immigrés illégaux à refouler de l’Hexagone.

« Une question qui relève de la souveraineté de tous les Etats »

Dans une interview accordée à plusieurs médias algériens, Abdelmadjid Tebboune a fait savoir qu’« il n’y a jamais eu 7 000 (Algériens à expulser). La France a évoqué avec nous plus de 94 (Algériens). Jamais il n’y en a eu 7 000 ». Pour le numéro un algérien, son pays ne doit pas être traité comme la Tunisie et le Maroc, sur cette question. « Ne nous mélangez pas avec d’autres pays (…). L’Algérie est un pays spécial » pour la France, puisque selon lui, « il y a des accords qui nous lient ». Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs indiqué que « la réduction des visas est une question qui relève de la souveraineté de tous les Etats, y compris pour l’Algérie, à condition qu’elle respecte les accords d’Evian et les accords de 1968 qui dictent certaines mesures », tout en soulignant que le ministre de l’intérieur français « Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge ».

Pour rappel, il existe plusieurs accords entre l’Algérie et la France, qui permettent aux Algériens de bénéficier d’un régime particulier qui facilite leur entrée sur le sol français. En outre, la France avait annoncé la réduction de visas, en évoquant comme motif le « refus » des pays concernés d’octroyer des laisser-passer consulaires qui permettront un retour des immigrés renvoyés par la France.