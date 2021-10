A Cotonou, le maire de la ville Luc Atrokpo et le Directeur général des impôts Nicolas Yénoussi informent dans un communiqué les résidents de la métropole que les avis d’imposition relatifs à la Taxe Foncière Unique (TFU) de l’année 2021 ont été mis en recouvrement et distribués au cours de ce mois d’octobre. Ils attendent le paiement des impôts figurant sur ces avis au plus tard le 30 novembre prochain.

Luc Atrokpo et Nicolas Yénoussi en appellent au sens élevé de civisme fiscal des concitoyens

Ceux qui ne régleront pas la facture dans les délais doivent s’attendre à constater une augmentation de 10% sur le montant du solde restant dû, « conformément à l’article 996 nouveau 6 du code général des impôts ». Pour éviter cette majoration, Luc Atrokpo et Nicolas Yénoussi en appellent au sens élevé de civisme fiscal des concitoyens.

La Taxe Foncière Unique, faut-il le rappeler, est une contribution annuelle sur les propriétés foncières bâties et non bâties sises au Bénin, et est due par les propriétaires de ces biens . Notons que c’est en fin d’année que les avis d’imposition relatifs à la Taxe Foncière Unique (TFU) sont distribués. L’opération est également en cours à Porto-Novo.

