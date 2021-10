Athlète de haut niveau, Noélie Yarigo a représenté le Bénin aux derniers jeux olympiques de Tokyo au Japon. Elle a atteint les demi-finales de l’épreuve du 800 mètres, mais a manqué de baraka puisque sa cheville s’est tordue en franchissant la ligne d’arrivée. Elle ne réussira finalement pas à se qualifier pour la finale. A l’époque, elle disait ne nourrir aucun regret, mais après son départ de Tokyo, son moral a commencé par décliner. « J’étais démoralisée. Je m’étais préparée, j’étais prête pour ces Jeux. Et malheureusement, je me tords la cheville…On s’entraîne pendant des années pour ça » confie-t-elle au site français La Nouvelle République. Fr.

Pour « mieux se ressourcer »

L’athlète est rentrée depuis quelques jours au Bénin pour « mieux se ressourcer » car elle éprouvait « de la fatigue physique, psychique et psychologique ». A la mi-novembre, elle va s’envoler pour l’Ouganda. La championne du monde Halima Nakaayi lui a adressé une invitation. Elle ira donc rejoindre le groupe d’entraînement de l’ougandaise. « Ça, va me permettre de ne pas être toute seule ici. Avec du monde, c’est plus facile de se dépasser » a déclaré la demi-finaliste du 800 mètres aux derniers JO de Tokyo.

L’athlète béninoise a déjà en ligne de mire les championnats du monde d’Athlétisme de 2022 qui se tiennent à Eugene aux Etats-Unis du 15 au 24 juillet 2022. Mais avant ce grand rendez-vous, Noélie Yarigo pourrait participer à des meetings en salle sur le vieux continent à la fin de saison.

« « »