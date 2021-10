L’international français Karim Benzema est passé par des moments difficiles, quand il n’avait pas été accepté pour jouer les matchs avec la sélection française. Dans un entretien accordé à Canal+, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur cette période de mise à l’écart de plus de cinq ans, dont les débuts avaient surtout été compliqués pour lui.

« C’était toujours dans ma tête »

« Si je m’attendais à revenir en Équipe de France ? En fait, je me concentrais tellement sur mon club… Mais je n’ai jamais lâché l’idée de revenir un jour en Équipe de France. C’était toujours dans ma tête, c’est ce qui me permettait aussi d’être performant en club, même si ma motivation en club je l’ai, mais là j’avais une double motivation. Au début c’était difficile, mais après ça m’a permis de me reposer et d’être performant après le week-end avec mon club » a-t-il déclaré. Rappelons que Karim Benzema avait été rappelé, par le sélectionneur des bleus Didier Deschamps, pour participer à la coupe d’Europe.

Malheureusement, l’équipe de France a pris le chemin du retour suite à son élimination aux huitièmes de finale. Cela n’a cependant pas empêché Benzema d’accomplir des prodiges lors des prochaines rencontres des bleus. Lors de la finale de la Ligue des Nations où la France jouait contre l’Espagne (2 – 1 en faveur des bleus), le joueur âgé de 33 ans avait marqué un but à la 66e minute de jeu.