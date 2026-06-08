Mbappé se place devant Messi et Ronaldo : ses pronostics pour les buteurs du Mondial 2026

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est prêté à un jeu de pronostics sur les meilleurs buteurs du tournoi lors d’un échange avec le YouTuber allemand spécialisé dans le football Fiago, publié début juin sur X. Le capitaine des Bleus y a établi son propre classement — et s’y est placé au sommet, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Un classement construit duel par duel

Dans cet échange, Mbappé a tranché plusieurs confrontations : Lamine Yamal devant Florian Wirtz, Vinicius Jr devant l’attaquant espagnol, Harry Kane derrière le Brésilien. Il a ensuite accordé à Messi plus de buts qu’à Vinicius Jr, le plaçant haut dans la hiérarchie. Dans le duel Messi-Ronaldo, il a donné l’avantage au Portugais, qu’il qualifie d’« attaquant de pointe ». Lorsque vient la question de le comparer lui-même à Ronaldo, Mbappé n’a pas hésité : il a voté pour lui.

Deux légendes à leur sixième et dernier Mondial

La déclaration du capitaine français prend une résonance particulière au regard des parcours de Messi et Ronaldo. Les deux joueurs, âgés respectivement de 38 et bientôt 41 ans, disputent à partir du 11 juin leur sixième et dernière Coupe du monde — une première dans l’histoire de la compétition. Messi totalise 13 buts en phases finales, ce qui fait de lui le meilleur buteur argentin de tous les temps en Coupe du monde, ainsi que le seul joueur à avoir inscrit des buts lors de cinq éditions différentes. Ronaldo compte 8 réalisations en phases finales et demeure le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise, avec plus de 130 buts en équipe nationale. À eux deux, ils cumulent treize Ballons d’Or.

Mbappé aborde ce Mondial avec 12 buts en deux éditions, dont un triplé en finale en 2022. Il n’est qu’à quatre réalisations du record all-time de Miroslav Klose (16 buts). La France entre en lice le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium, dans le New Jersey.