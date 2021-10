Au cours du week-end écoulé, la Chine a publié les règles que devront suivre les différents acteurs qui interviendront dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le pays. Selon le document publié par le ministère chargé de la Science et de la Technologie, il s’agit au total de six grandes lignes de conduite pour une IA éthique. Le document du ministère chinois est en effet intitulé : «Spécifications éthiques de l’intelligence artificielle de nouvelle génération».

On retiendra de ces règles énumérées par le ministère chinois que l’objectif est de maintenir l’homme au-dessus des systèmes d’intelligence artificielle. L’autre objectif est que ces systèmes soient toujours au service de l’homme. Les données personnelles devront bénéficier d’une protection particulière et les intérêts fondamentaux de l’humanité devront également être respectés.

Activités illégales interdites

Les systèmes d’intelligence artificielle ne devront pas se livrer aux activités illégales ou mettant en danger la «sécurité nationale», indique également le document rendu public par le ministère chinois chargé de la Science et de la Technologie. A en croire des confidences qui ont été faites par Laurence Devillers, professeur en IA et éthique à l’Université de la Sorbonne, la Chine n’exagère pas encore dans cette réglementation. «La Chine n’en fait pas plus que les autres pour réglementer l’IA. Elle avance juste autrement», a-t-elle analysé.