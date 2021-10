Dans les quatre prochaines années, l’entreprise spatiale Lynk compte rendre possible une connexion mobile depuis n’importe quel endroit de la Terre. Selon les confidences faites par la structure, elle travaille sur ce projet depuis plusieurs années et plusieurs milliers de satellites seront lancés dans l’espace pour proposer une couverture mobile mondiale. Ce système permettra d’avoir une bonne connexion mobile part sur la planète et surtout dans les régions à faible couverture.

Le système pourrait également être utilisé par n’importe quel appareil mobile. A en croire une annonce qui a été faite par la structure, elle a réussi à établir une connexion directe entre un satellite en orbite et des smartphones ordinaires. L’entreprise Lynk réussit ainsi cet exploit avant plusieurs entreprises telles que Amazon, SpaceX ou encore OneWeb qui cherchent toujours à développer leurs propres satellites.

100 satellites seront déployés l’année prochaine

Il y a quelques mois, l’entreprise avait envoyé un petit satellite à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX lors du vol Transporter. A 500 km d’altitude, le satellite a réussi à se connecter à des centaines d’appareils. La connexion a été possible aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Bahamas. Déjà, l’année prochaine, l’entreprise spatiale Lynk envisage envoyer 10 satellites de ce genre dans l’espace. L’année suivante, 100 satellites seront déployés et 5000 autres d’ici 2025. Toute la planète sera couverte avec le déploiement de ce nombre de satellites selon l’entreprise spatiale Lynk.