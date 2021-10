Au Bénin, le vote des nouvelles dispositions légales pour l’avortement continue de faire jaser. Le porte-parole du Parlement est récemment monté au créneau pour démentir certaines informations qui circulent dans les médias. La première, selon James William Gbaguidi, c’est la légalisation de la pratique de l’avortement par l’Assemblée nationale. Pour Monsieur le porte-parole, il s’agit « d’une contre-vérité ». « La loi n° 2003-04 du 03 mars 2003, relative à la santé sexuelle et la reproduction prévoit depuis 2003 justement un certain nombre de circonstances dans lesquelles la femme est autorisée à interrompre une grossesse en cours » informe-t-il.

» Les convictions sociologiques et religieuses les plus fortes se sont exprimées «

En effet, cette loi autorisait déjà l’Ivg mais dans des circonstances très strictes, notamment en cas de grossesses à risque et de grossesses issues des cas de viol… Les nouvelles dispositions votées par le parlement élargissent maintenant ces circonstances, avoue M Gbaguidi, qui soutient cependant qu’elles n’ont pas été instituées. « En termes simples, le Bénin ne vient pas de légaliser la pratique de l’avortement, NON » réfute-t-il fermement. James William Gbaguidi est ensuite revenu sur les circonstances précises de l’examen et du vote du texte. Le porte-parole du Parlement, informe que les débats à cette occasion ont été passionnés, parfois même vifs. Les convictions sociologiques et religieuses les plus fortes se sont exprimées.

» Lorsque le groupe prend une position, celle-ci s’impose à tout le monde «

A l’arrivée, la loi a été votée, mais M Gbaguidi, invite l’opinion à comprendre le fonctionnement de l’Assemblée nationale qui obéit à des règles. « Les députés sont organisés en réseaux et en groupes parlementaires. Avant les votes de lois majeures, les députés se concertent soit avant l’ouverture de la séance, ou sollicitent une suspension pour essayer d’avoir une position commune. Lorsque le groupe prend une position, celle-ci s’impose à tout le monde sans égard à la qualité de chacun des députés et sans considération de leurs convictions personnelles déclarées ou non » a-t-il expliqué.

Le porte parole, fait remarquer que le président du parlement a demandé la position de chaque groupe parlementaire avant de passer au vote. C’est ainsi que fonctionne l’Assemblée nationale, selon lui. James William Gbaguidi bat donc en brèche les informations tendant à faire croire que les députés « auraient subi des pressions afin de se plier à des injonctions venues d’ailleurs ».

Des balivernes

De plus, personne n’a été acheté à coups d’argent, assure-t-il, traitant ces informations de balivernes. Chaque député qui a voté ce projet de loi , l’ a fait en pensant à son intérêt pour la société, en particulier pour les femmes béninoises, en se laissant convaincre « qu’il valait encore mieux cette loi que de continuer à laisser des femmes enceintes confrontées à certaines situations de détresse, se livrer à la pratique des avortements clandestins à risque ».