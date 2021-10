La journée d’hier dimanche 10 octobre 2021 a été particulière pour les supporters français qui ont vu leur équipe nationale décrocher la coupe de la Ligue des Nations face à l’équipe d’Espagne (2 – 1). Les bleus sont parvenus à cette victoire grâce à deux buts marqués par l’attaquant madrilène Karim Benzema et le parisien Kylian Mbappé.

Mbappé a enfoncé le clou à la 80e minute

Il faut dire que le début du match laissait planer le doute sur une victoire de l’Espagne. En effet, les joueurs de la Roja avaient un fort taux de possession de balle (65% sur toute la rencontre). Cela leur a d’ailleurs permis de marquer à la 64e minute un but réalisé par Mikel Oyarzabal. Cependant, quelques minutes plus tard, Karim Benzema a remis les pendules à l’heure en marquant le premier but français de la rencontre. A la 80e minute, l’ancien monégasque Kylian Mbappé est venu enfoncer le clou en mettant la balle au fond des filets du gardien de but espagnol, Unai Simon. Notons que cette victoire à la ligue des Nations paut aussi être perçue comme une manière de redorer l’image de l’équipe de France après sa défaite contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro.

La victoire de la France face à l’Espagne constitue un énorme gain pour la fédération française de football (FFF) qui devrait empocher une somme de 10,5 millions d’euros remise par l’UEFA. Cette somme est composée de 2,25 millions d’euros de prime donnée à tous les premiers de groupe, 2,25 millions d’euros d’engagement que perçoivent les équipes prenant part à la ligue des Nations et 6 millions d’euros pour le vainqueur.