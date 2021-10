Cela fait plusieurs semaines que Lionel Messi est du côté de Paris. Il fait depuis ce temps parti de l’effectif du club français, le Paris St Germain. La nouvelle a été très bien accueillie par les fans du foot français mais comme on peut s’imaginer elle a laissé un goût amer aux fans de son ancien club et à certains anciens coéquipiers de la star argentine. Hier dimanche 10 Octobre, Miralem Pjanic, un ancien coéquipier de l’argentin s’est confié au Canal Football Club.

Miralem Pjanic, coéquipier de Messi au barça s’est confié sur le départ de Messi pour le club de la capitale française. Selon lui, l’argentin est parti du Barça au moment où personne ne prédisait son départ. Il confie que tout le monde s’attendait à une prolongation de son contrat plutôt qu’à son départ.« Ce soir-là, où ça a un peu été annoncé, c’est le soir où il devait prolonger son contrat, du coup c’est une grosse surprise pour tout le monde. Ça a fait un grand vide dans le vestiaire, parce que Leo était un grand leader technique sur le terrain. Il était très respecté dans le vestiaire et c’est aussi quelqu’un qui a été au cœur du jeu du Barça pendant une dizaine d’années pleines et tout passait par lui. Aujourd’hui, il est dans une très grande équipe, mais c’est sûr qu’au Barça il a laissé une trace que peut-être plus personne pourra laisser, parce que ce qu’il a fait est exceptionnel. », a affirmé l’ex-coéquipier de l’argentin.

A l’en croire, le Barça est la maison de l’argentin et « il est et restera toujours dans le cœur de tous les supporters » du club. Pour rappel, après son contrat qui a pris fin le 30 Juin dernier, Lionel Messi n’est pas resté au Barça alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il poursuive l’aventure dans le club