La justice espagnole a finalement pris une décision sur le cas de l’international français Lucas Hernandez. En effet, Selon les informations du média sportif AS, la justice a ordonné l’emprisonnement du latéral gauche français.

Les faits reprochés à l’international français remontent en 2017

Le tribunal supérieur de justice de Madrid a convoqué ce dernier, exécutant une peine de six mois d’emprisonnement pour violation d’un ordre d’éloignement prononcée en 2019. Par ailleurs, l’assignation à comparaître a été délivrée le 14 septembre dernier et précise que le latéral français doit se présenter en personne le 19 octobre prochain, afin qu’il soit informé de l’ordonnance d’incarcération. Les faits reprochés à l’international français remontent en 2017, quand Lucas Hernandez et sa compagne avaient écopé de 31 jours de travaux d’intérêt général et à six mois chacun d’éloignement mutuel pour « violences domestiques ». Cela faisait suite à une rixe durant laquelle les deux se sont battus.

En 2018, le joueur avait cependant violé cet ordre d’éloignement en partant en lune de miel avec son épouse, Amelia de la Osa Lorente. Par conséquent, une peine d’une année d’emprisonnement avait été requise contre lui. Notons que Lucas Hernandez compte faire appel de la décision du tribunal. Le quotidien AS a cependant précisé que le joueur pourrait passer juste quelques jours en prison ou ne pas être incarcéré, à cause du temps de l’examination de son appel.